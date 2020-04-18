وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 20 ألفا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 565 حالة، السبت، بعد أن سجل زيادة قدرها 585، الجمعة، وهو ما يصل بإجمالي عدد حالات الوفاة في أحد أكثر بلدان العالم تضررا من الوباء إلى 20043.



وأضافت أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا ارتفع إلى 191726، السبت من 188068، الجمعة.

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وبدأت إسبانيا في تخفيف إجراءات العزل الصارمة التي بدأت في فرضها في 14 مارس/ آذار، ا ساعد على عودة بعض قطاعات الاقتصاد، ومن بينها قطاع التصنيع، إلى العمل هذا الأسبوع.

لكن لا يزال المواطنون حبيسي بيوتهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية مثل الطعام، ولا يسمح حتى للأطفال بالخروج لممارسة الرياضة.