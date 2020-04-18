السعودية تسجل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودي د. محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم السبت عن تسجيل (1132) إصابة جديدة.



وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 8274 حالة حتى الآن.

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وقال : هناك 740 حالة اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما191 حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات ال201 هي حالات مخالطة اجتماعيًا .

وتابع : عدد المتعافين يرتفع الى 1329 حالة تعافي بعد تسجيل 280 حالة تعافي جديدة و إجمالي الحالات المصابة في المملكة 8274 حالة، بينها6853 حالة نشطة، منها 78 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وعن الوفيات قال العبد العالي : تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 92 حالة.