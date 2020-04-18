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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، السبت، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 105 حالات بالبلاد.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم التأكد من إصابة 9 حالات بعد إجراء فحص معملي لنحو 659 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن الحالات الـ9 الجديدة هي 8 إثيوبيين، ومواطن من غينيا الاستوائية، مشيرة إلى أن 6 من المصابين الجدد لديهم تاريخ سفر و3 مخالطين لحالات مصابة.
ونوه البيان بأن 3 من الإثيوبيين من بين الثمانية المصابين قادمون من جيبوتي، وتم عزلهم في مدينة "دير داوا" شرق إثيوبيا.
ولفت إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 16 حالة، بينما فيما تم تسجيل 3 حالة وفاة منذ دخول كورونا البلاد في مارس الماضي.
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