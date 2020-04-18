الجيش الليبي يحبط هجوما للميلشيات على ترهونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر عسكرية ليبية إن الجيش الوطني صد هجوما لمليشيات طرابلس على مدينة ترهونة غربي البلاد، بعد معارك شرسة قتل خلالها الإرهابي السوري أبو فراس الدمشقي التابع لفرقة الحمزات الإرهابية.



ووفقا لما نقلته العين، أوضحت المصادر أن الجيش الليبي نجح في صد الهجوم المدعوم بطيران تركي مسير وعناصر من المرتزقة السوريين، بعد أن كبد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وتابعت المصادر أن قوات الجيش القت القبض على 25 من عناصر المليشيات داخل ترهونة.

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كما أكدت أيضا مقتل الإرهابي محمد عيسى قائد المليشيات البنيان المرصوص بمحور الزطارنة، في كمين أعدته قوات اللواء التاسع.

وكانت المليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس قد حشدت قواتها للهجوم على مدينة ترهونة الداعمة للجيش الليبي إلا ان لقوات المسلحة ردت بضربات استباقية لسلاح الجو والمدفعية وأقعت خسائر فادحة في صفوفهم.

وتعد ترهونة أبرز المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب بالمنطقة الغربية، ومن أكثر المدن سكانا وتحتوي على عدد كبير من الكتائب والمعسكرات أهمها اللواء التاسع، ولواء الحسوم وهما متمرسان على الاشتباكات منذ عام 2014.