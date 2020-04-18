القضاء الأمريكي يعلق بيع علاج وهمي يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

علق القضاء الأمريكي بيع علاج وهمي يقدم على أنه يشفي من فيروس كورونا المستجد، وتروج له منذ سنوات مجموعة تحمل اسم "كنيسة التكوين".



ويحتوي المنتج بشكل أساسي على ماء الجافيل، ويدعي مروجو المنتج أنه "مقدس".

وماء الجافيل هو محلول مؤكسد يشيع استخدامه كمطهر ومبيض، وهو عبارة عن مادة كيميائية سائلة أو صلبة، يستخدم لإزالة اللون الطبيعي للألياف، والورق، والأقمشة، وتبييضها، ويستخدم في صناعة مبيضات المنزل وصناعة الورق وصناعة العلاجات الطبية.

وأصدرت محكمة فيدرالية في فلوريدا حظرا مؤقتا على بيع هذا المنتج الذي يطرح على أنه "محلول معدني عجائبي" ويشفي بحسب ما ورد على موقع المروجين له "95% من الأمراض" العالمية، ومن بينها السرطان والإيدز والكوليرا، فضلا عن "كوفيد-19".

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وكشفت وزارة العدل الأمريكية التي تقف وراء الملاحقات أن هذا "العلاج" هو في الحقيقة "منتج كيميائي يتحول عند مزجه بمادة فاعلة مرافقة له إلى ماء جافيل".

وكانت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) أصدرت قبل سنوات عدة تحذيرات حول هذا المنتج الذي قد يسبب الغثيان والتقيؤ والتجفاف.

وقال المسؤول في الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير ستيفن هان في بيان: "يستمرون في تعريض المستهلكين للخطر مع ثاني أكسيد الكلور ونحن لن نسمح بذلك".

وشكلت الولايات المتحدة وحدات متخصصة لمكافحة الاحتيال المرتبط بجائحة كوفيد-19، الذي يشمل سرقة أقنعة ومواد حماية وبيع علاجات مزيفة ونداءات وهمية للتبرع.