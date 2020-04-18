البرهان: هناك من يحاول الوقيعة بين الجيش وقوى الثورة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن "قيادة القوات المسلحة بكل فصائلها تعمل في تناغم بهدف حماية الوطن والثورة"، مستنكراً "انتشار شائعات تستهدف زرع وتغذية الفتنة بين الجيش وقوى الثورة والتفريق بينهما،وان تلك الشائعات يتم نشرها بواسطة جهات مغرضة، بهف الوقيعة بين الجهتين"، مشددا على أن "موقف الجيش ثابت ولم يتغير بصفته داعما للتغيير".
وأشار البرهان إلى أن "الجيش السوداني لم ولن يقف ضد إرادة الشعب، ولكن نخشى أن ترتبط بعض تصرفات وأفعال القوى الثورية بتلك الأكاذيب والإشاعات السوداء".
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