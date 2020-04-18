أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قدري أبو بكر، ان "الحركة طلبت قوائم بأسماء المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وهناك حالياً في السجون الإسرائيلية 5000 أسير فلسطيني موزعين على 23 سجنا منها 22 داخل الخط الأخضر وسجن عوفر داخل أراضي 67 في الضفة الغربية".
وأوضح أبو بكر، أنه "لم يتم التشاور مع الهيئة فيما يجري الحديث حوله من صفقة لتبادل المعتقلين بين حركة "حماس" وإسرائيل، وقضية الأسرى ليست قضية حماس فقط، بل هي قضية الشعب الفلسطيني، وقضية أحرار العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: طلبنا قوائم بأسماء المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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