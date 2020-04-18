رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: طلبنا قوائم بأسماء المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ قدري أبو بكر، ان "الحركة طلبت قوائم بأسماء المعتقلين الفلسطينيين في ​السجون الإسرائيلية​، وهناك حالياً في السجون الإسرائيلية 5000 أسير فلسطيني موزعين على 23 سجنا منها 22 داخل الخط الأخضر و​سجن عوفر​ داخل أراضي 67 في ​الضفة الغربية​".

وأوضح أبو بكر، أنه "لم يتم التشاور مع الهيئة فيما يجري الحديث حوله من صفقة لتبادل المعتقلين بين حركة "حماس" وإسرائيل، وقضية الأسرى ليست قضية حماس فقط، بل هي قضية ​الشعب الفلسطيني​، وقضية أحرار العالم".