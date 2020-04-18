أفاد مراسل النشرة في ​سوريا​ عن "مقتل ضابطين في ​الجيش السوري​ بينهم رئيس أركان ​اللواء​ ٥٢ العميد حامد مخلوف في ​ريف درعا​ وذلك بعملية إرهابية نفذها مسلحون يستقلون ​دراجة نارية​ خلال استهداف ​سيارة​ الضباط على الطريق الواصل بين اللواء 52 و​المليحة​ الغربية على حدود بلدة الحراك"، مشيراً لاى ان "المسلحين في درعا يعمدون الى استهدف ضباط وعناصر الجيش بشكل مستمر".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مقتل ضابطين بالجيش السوري بعملية نفذها مسلحون يستقلون دراجة نارية بدرعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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