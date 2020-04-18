اللواء باقري: القوات المسلحة لن تسمح للمغامرين والطامعين بارتكاب أي خطأ ضد البلاد

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ال​إيران​ية ​اللواء​ محمد باقري، في رسالة وجهها بمناسبة يوم ​الجيش​، ان "هذا اليوم العظيم يعد في الواقع ولادة الجيش ​الإسلام​ي ومنعطفا مشرقا في تاريخ رسالة ودور الجيش الأبي والغيور في الدفاع عن استقلال وسيادة البلاد، ويذكر هذا اليوم بالإرادة المباركة والرسالة الذكية والتاريخية التي أجهضت في المهد مؤامرة المناهضين للثورة وأعداء إيران والشعب الإيراني في الدعوة لإلغاء الجيش".

وشدد باقري على أن "​القوات المسلحة​ بتمسكها بالإسلام والولاية تحبط المخططات الشيطانية لجبهة العدو ولن تسمح للمغامرين والطامعين بارتكاب أي خطأ ضد البلاد"، مشيراً الى "الجهود الكبيرة المبذولة في مختلف الاصعدة من قبل القوات المسلحة في هذه المرحلة لمواجهة ​فيروس كورونا​ والتي سجلت أمثلة رائعة في التفاني في خدمة الشعب".