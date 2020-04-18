الصحة الهولندية: تسجيل 142 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية عن "تسجيل 142 وفاة جديدة ناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد "كوفيد-19"، لترتفع حصيلة ​ضحايا​ الوباء في البلاد إلى 3601 حالة وفاة"، مشيراً الى ان "إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد ارتفع خلال آخر 24 ساعة بـ1140 حالة جديدة وبلغ 31589 إصابة".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 اذار ، وباء ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة، واجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏