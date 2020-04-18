أفادت معلومات صحفية من ​مطار بيروت الدولي​ عن أن شعلة ​النور المقدس​ تصل عند السادسة من مساء اليوم، الى القاعدة العسكرية في ​المطار​، على متن طائرة عسكرية قادمة من قبرص، وسيكون ​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​ في استقبالها، على أن يتسلمها الآباء الكهنة، لنقلها الى رعاياهم، حيث سيخبر كل منهم أبناء رعيته بالتفاصيل والترتيبات الخاصة بكل رعية وكيفية الحصول على النور المقدس، حفاظا على ​السلامة العامة​ و التزاما بقرارات ​مجلس الوزراء​ من ناحية عدم التجمع بسبب انتشار ​فيروس كورونا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شعلة النور المقدس تصل الى بيروت مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.