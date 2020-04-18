عز الدين اتصلت بمسؤول بالاونروا مستوضحة أوضاع المخيمات الفلسطينية

أجرت رئيسة ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية النائبة ​عناية عز الدين​ اتصالا بمسؤول منطقة صور في ​الاونروا​ فوزي كساب، واستوضحت منه أوضاع ​المخيمات الفلسطينية​ في منطقة صور، في ظل أزمة ​كورونا​، معتبرةً أن "الاجراءات التي اتخذت من قبل الاونروا في المخيمات وبالتنسبق مع ​الفصائل الفلسطينية​ وسفارة فلسطين في ​لبنان​، أسهمت بشكل جيد بضبط الوضع الصحي داخل المخيمات التي تعاني من اكتظاظ سكاني كبير".

كما، أشادت بالالتزام الذي أبداه ​الفلسطينيون​ باجراءات الحجر، مما ساعد على عدم تسجيل أية إصابة في المخيمات بحسب ما أكد كساب، مؤكدة على "ضرورة أن يتم لحظ المخيمات الفلسطينية، ضمن خطة ​وزارة الصحة​ بتكثيف الفحوص خلال الايام المقبلة"، وأشارت الى أنها "ستتابع هذه المسألة مع الجهات المعنية".

وأجرت عز الدين اتصالا بمنسقة برنامج ال undp في قطاع منطقة صور لوحدة دعم القطاعات المضيفة يسرى طالب، في إطار الاستجابة للازمة السورية، واطلعت منها على الاجراءات التي اتخذت في مخيمات ​النازحين السوريين​ وأماكن إقامتهم الاخرى في منطقة صور، مبديةً ارتياحها لعدم تسجيل أية إصابة بالفيروس بين النازحين السوريين.