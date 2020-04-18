عازار: كلام صفير عن بيع ممتلكات الدولة مرفوض

أشار عضو تكتل لبنان القوي، النائب روجيه عازار في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "كلام رئيس جمعية المصارف سليم صفير عن بيع ممتلكات الدولة اللبنانية مرفوض. من المعيب التصرف بأملاك الوطن والناس لإنقاذ ما خربته السياسات الاقتصادية والهندسات المالية والفساد. فلترد أولا الاموال المنهوبة والموهوبة والمهربة وأي كلام آخر نرده لأصحابه".
وكان أمس قد أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، في حديث تلفزيوني، أن الحل يكمن في بيع ممتلكات الدولة لكن بأموال من خارج لبنان وليس من داخله.
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