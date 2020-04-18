خلية الطاشناك: فحوص PCR ل65 فردا في برج حمود أتت سلبية

أعلنت خلية إدارة أزمة ​فيروس كورونا​ في ​حزب الطاشناق​، أن الفحوص الخاصة للكشف عن الإصابة بكورونا PCR، التي اجراها فريق طبي في ​مستشفى رزق​ و​الجامعة اللبنانية الاميركية​ LAU عبر مختبر نقال ل 65 فردا ممن يعملون في المراكز الصحية والاجتماعية الأرمنية في ​برج حمود​، قد صدرت اليوم، وأتت نتائجها كلها سلبية.

واذ شكرت الخلية لمستشفى رزق وجامعة LAU هذه المبادرة، شددت على "ضرورة التزام الاهالي منازلهم والتقيد بالاجراءات الوقائية، واكدت استمرارها في تقديم الدعم اللازم، منعا لتفشي فيروس كورونا في المنطقة.