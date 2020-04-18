العميد حمدان: لتنجلي هذه الغيمة السوداء عن الناس جميعاً ونعود ونلتقي على الفرح والخير

توجه امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، بـ"أسمى آيات المباركة بعيد قيامة السيد المسيح عند ​الطوائف المسيحية الشرقية​ وأهلنا ​الأقباط​، راجياً من الله عز وجل ان تنجلي هذه الغيمة السوداء عن الناس جميعاً ونعود ونلتقي على الفرح والخير في وطننا ​لبنان​ وأمتنا العربية".

إضغط للمزيد

هذا واجرى العميد حمدان اتصالاً هاتفياً برئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في ​مدينة القدس​ المحتلة المطران ​عطاالله حنا​ مهنئاً سيادته باسم حركة المرابطون، وشكر حنا حمدان على اتصاله، متمنياً ​النور المقدس​ الذي خرج من ​قبر السيد المسيح​ أن ينير ظلمات هذا ​العالم​ وأن يكون مصدر خير وبركة للبشرية كلها وخاصة لهذا المشرق و​فلسطين​ الجريحة".