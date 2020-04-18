العميد حمدان: لتنجلي هذه الغيمة السوداء عن الناس جميعاً ونعود ونلتقي على الفرح والخير

توجه امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، بـ"أسمى آيات المباركة بعيد قيامة السيد المسيح عند الطوائف المسيحية الشرقية وأهلنا الأقباط، راجياً من الله عز وجل ان تنجلي هذه الغيمة السوداء عن الناس جميعاً ونعود ونلتقي على الفرح والخير في وطننا لبنان وأمتنا العربية".
هذا واجرى العميد حمدان اتصالاً هاتفياً برئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة المطران عطاالله حنا مهنئاً سيادته باسم حركة المرابطون، وشكر حنا حمدان على اتصاله، متمنياً النور المقدس الذي خرج من قبر السيد المسيح أن ينير ظلمات هذا العالم وأن يكون مصدر خير وبركة للبشرية كلها وخاصة لهذا المشرق وفلسطين الجريحة".
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