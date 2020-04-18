جمعية تجار النبطية: للإلتفات للأوضاع المزرية التي وصلنا اليها جراء تفلت سعر صرف الدولار

أعتبرت جمعية تجار ​محافظة النبطية​، في بيان، انه "بعد تردي الاوضاع الاقتصادية وتفلت سعر العملة الاجنبية مقابل ​الليرة اللبنانية​ وبعد ان تعالت اصوات التجار واصحاب المحال التجارية نرفع الصوت الى المعنيين من حكومة ومجلس نواب الى الالتفات الى المعاناة والاوضاع المزرية التي وصلنا اليها من جراء تفلت سعر صرف ​الدولار​ وتأثيره بشكل مباشر على القيمة الشرائية حيث وصل الى مستوى قياسي وغير مسبوق مما سبب بإرتفاع مخيف لاسعار السلع وانعدام القدرة الشرائية للمواطن وما ترتب من وضع ضاغط على التجار والمستهلكين وما زاد الوضع سوءا قرار التعبئة العامة الذي فرضته ​الحكومة اللبنانية​ حتى ٢٦ نيسان الجاري، وإبقاء اصحاب المؤسسات الصغيرة و​المهن الحرة​ في منازلهم وهذه الشريحة تعتمد على المدخول اليومي في معيشتها وتحصيل قوتها".

ولفتت الجمعية الى ان "الجميع أصبح اليوم في وضع لا يحسدون عليه وخاصة بعد استيلاء ​المصارف​ على مدخرات اللبنانيين مما فاقم الوضع سوءا وبناء على ما تقدم اذ نهيب بالحكومة بشخص رئيسها ووزرائها المحترمين ان يسارعوا بالمبادرة لايجاد حلول ومخارج لهذه الازمة قبل انفلات زمام الامور من ايدي الجميع".