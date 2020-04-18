القوّات اللبنانية: لعدم ممارسة الضغوط على الأهالي لناحية تسديد الأقساط المدرسية

أعلنت مصلحة الطلّاب في "​القوّات اللبنانيّة​"، في بيان، انه "في ظلّ ​الوضع الاقتصادي​ المتدهور محليًّا وعالميًّا، وما نتج عنه من ضيق ماديّ خصوصًا لدى ذوي الدخل المحدود، وتبعاً للوضعين الصحّي والنفسي الخطيرين اللّذين فرضهما ​فيروس كورونا​، وإجراءات ​الحجر المنزلي​، تناشد المصلحة الطلّاب في "القوّات اللبنانيّة" المؤسّسات التعليميّة الخاصّة للنّظر في أحوال الناس والتعاطف معهم في ظلّ هذه الظروف ​القاهرة​، وتطالبها بعدم ممارسة الضغوط على الأهالي لناحية تسديد الأقساط، ريثما تعود العجلة الاقتصاديّة الى طبيعتها".

وأكدت مصلحة الطلّاب أنّها "ستستمر برفع هذه المطالب كي لا تؤول الأمور إلى الأسوأ، لما في ذلك من تداعيات سلبيّة على التلامذة وذويهم".