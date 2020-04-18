سروان يبحث الاجراءات الوقائية لمواجهة ازمة كورونا بمخيم برج البراجنة

أفاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان قائد القوة المشتركة في ​مخيم عين الحلوة​ العقيد عبد الهادي الأسدي والعقيد بلال سروان قائد القوة المشتركة في ​مخيم برج البراجنة​ زارا فريق ​الدفاع المدني​ في المخيم وبحثا الاجراءات الوقائية لمواجهة ازمة ​كورونا​.

وأثنى الأسدي، خلال اللقاء على "عمل الفريق في المخيم والجهد الذي يبذله المتطوعون في سبيل درء المخاطر عن أهلنا في مخيم عين الحلوة".