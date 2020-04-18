سروان يبحث الاجراءات الوقائية لمواجهة ازمة كورونا بمخيم برج البراجنة

أفاد مراسل النشرة في صيدا ان قائد القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة العقيد عبد الهادي الأسدي والعقيد بلال سروان قائد القوة المشتركة في مخيم برج البراجنة زارا فريق الدفاع المدني في المخيم وبحثا الاجراءات الوقائية لمواجهة ازمة كورونا.
وأثنى الأسدي، خلال اللقاء على "عمل الفريق في المخيم والجهد الذي يبذله المتطوعون في سبيل درء المخاطر عن أهلنا في مخيم عين الحلوة".
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