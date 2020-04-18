أبو الحسن: هذا العهد هو من اسوأ العهود ولبنان اليوم بخطر نتيجة الممارسات الخاطئة

أكد أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في حديث تلفزيوني، "عدم الإنزلاق في السجالات، ويجب الالتفات الى الناس واحترام شعورهم، ونحن لسنا ادوات بل قوة اساسية وطنية لنا حضورنا نقول رأينا وعليهم ان يردوا على الرأي بالرأي".
ولفت أبو الحسن، الى ان "هذا العهد هو اسوأ العهود ولبنان اليوم في خطر نتيجة الممارسات الخاطئة، ونحن لا نستهدف الرئيس بشخصه لكن نوجه انتقادنا للاداء وللنتائج الكارثية لهذا الاداء، وعلى كل فريق ان يتحمل المسؤولية بمقدار مشاركته بالحكومة"، مشدداً على ان الحزب "لم يوافق على جميع السياسات السابقة ودعونا لا ننسى من كان الحاكم الاساس من الـ1990 حتى الـ2005".
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