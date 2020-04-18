حزب الوطنيين الاحرار ينفي إشاعة مرض رئيسه

نفى ​حزب الوطنيين الأحرار​ الأخبار التي تتحدث عن مرض رئيسه، ولهذه الغاية، صدر عن أمانة الاعلام في حزب ​الوطنيين الاحرار​ بياناً أشارت فيه إلى أنه "يتداول على وسائل التواصل الإجتماعي إشاعة تتعلق بصحة رئيس الحزب ​دوري شمعون​، إن أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الأحرار تنفي هذه الاشاعة جملة وتفصيلا، وتشير إلى أن الرئيس دوري يتمتع بصحة جيدة جدا و هو يتابع من موقعه التطورات و المستجدات ال​لبنان​ية كافة. أطال الله بعمره مرجعا وطنيا ومناضلا شرسا في خدمة لبنان الأبدي السرمدي".

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