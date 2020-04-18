غرفة إدارة الكوارث: 672 حالة كورونا مثبتة بعد تسجيل 4 اصابات جديدة

أصدرت غرفة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الصحة تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، حيث أوضح التقرير أن لبنان سجل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا من أصل 1040 فحصاً للكشف على الفيروس من أصل 17743 فحصاً منذ بداية اكتشاف المرض، وبلع عدد حالات الشفاء 94 حالة، وأشار التقرير إلى أن المجموع العام للإصابات في لبنان منذ 21 شباط 2020 بلغ 672 حالة إصابة، توفي منها 21 شخصاً، ليبلغ عدد المصابين الحاليين بالفيروس 557 شخصاً.
وأوضح التقرير أن 8.35% من المصابين هم بحالة حرجة، و69% منهم يعانون من عوارض خفيفة ومتوسطة، أما 22.6% من المصابين لا يعانون أي عارض على الإطلاق، ويظهر التقرير تفوق عدد المصابين الذكور على المصابات الإناث بفارق بسيط، أما الفئة العمرية الأكثر إصابةً فهي بين 20 و29 عاما، وتشكل هذه الفئة حوالي 24% من مجمل الفئات العمرية المصابة، وبقيت مناطق البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا وجزين والهرمل خالية من أي إصابة بالفيروس.
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