شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خطة البرلمان: "أصدقائى فى أمريكا نفسهم يجيوا يعيشوا فى مصر بسب كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن أزمة فيروس كورونا أثبتت أن كفاءة الحكومة فى التعامل مع الأزمة، قائلا: "أصدقاء وخبراء أجانب أكدوا لى أن مصر تدير الأزمة بطريقة مختلفة عن دول أوروبا"، وتابع: "أصدقائى فى أمريكا بيقولوا أمل حياتنا ناخد الطيارة ونقعد فى مصر".

وأشاد عيسى بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا: "العالم بعد كورونا سيكون مختلف فى جميع النواحى الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية ونريد أن يكون اقتصادنا فى إطار العالم الجديد لأنه من المتوقع حدوث تغيرات جذرية ويجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص"، مضيفا أن هذه الأزمة أثبتت أن أسلوب تعامل الحكومة مع الأزمة يُمكننا من تطبيقه فى موضوعات وقضايا أخرى.

Advertisements

ومن ناحيته، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الرئيس السيسى والحكومة ملتزمون بالتعامل مع أثار الأزمة، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة سيعود الاقتصاد مرة أخرى كما كان، قائلا: "مش عايزين نتعب لإعادته مرة أخرى زى ما تعبنا خلال السوات الماضية"، موضحا أن تقديرات النمو التى أعلنها صندوق النقد الدولى مؤخرا كانت مصر هى الدولة الوحيدة من ضمن الدول المعلنة التى جاءت تقديرات النمو بها إيجابية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم السبت، لمناقشة مشروع ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيرس كورونا فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.