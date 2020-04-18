شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ترفض تعديل المادة 7 من قانون الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب نبيل الجمل تعديل الفقرة الرابعة من المادة 7 من مشروع قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1985 بسبب وجود شبهة عدم دستورية فى المادة مع الدستور فى مادته 97 والتى تنص على حظر تشكيل محاكم استثنائية فى حين ان تعديل الفقرة الرابعة تضمنت تشكيل محاكم استثنائية تجمع بين القضاء العسكرى العادى والقضاء العادى.

وتنص المادة السابعة في فقرتها الرابعة ومفادها " ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة أن يأمر بتشكيل دائرة أو أكثر في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية لنظر قضايا أمن الدولة الجزئية من قاضيين بدرجة رئيس محكمة ابتدائية وقاضي من القضاء العسكري، وبتشكيل دائرة أو أكثر من دوارئر اختصاص محاكم الاستئناف لنظر قضايا أمن الدولة العليا من ثلاثه قضاه بدرجة رئيس محكمة استنئاف وقاضيين من القضاء العسكري".

وشهدت اللجنة مناقشات حادة حول تلك المادة حيث تمسك ممثل وزارة العدل بتعديل المادة كما جاءت فى مشروع الحكومة قائلا نحن نحمى حق الانسان فى حياته واستمراها ولو قدر وتعمل قوات الامن على ذلك لكن فى حالة زيادة العبء فمن المنطقى ان يكون هناك قاضى عسكرى فى ظرف استثنائى.

الإأن النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنةقال ان النص بصياغته الحالية به شبهة عدم دستورية ،وقد يعرض البرلمان والدولة إلى أزمة حقيقية .

واضاف "الطماوى "خلال اجتماع اللجنة :الجميع يعلم قامة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ،وشأنه كفقيه دستورى ،وكثيرا ما اشتكى رئيس البرلمان من إرسال الحكومة لنصوص قانونية غير منضبطة فى الصياغة ،وهو ما يعرض المجلس لموقف صعب .واستطرد قائلا :ربما يرجع ذلك إلى العديد من الآزمات التى مرت بها مصرتباعا ،وكانت تستلزم استصدار تشريعات عاجلة .

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وشدد "الطماوى "على أن رئيس الجمهورية والجيش والشرطة يقوموا بكامل واجبهم للدولة المصرية والشعب ،وينضم اليهم الآن الجيش الآبيضالذى يقدم كل يوم شابا فداءا لهذا الوطن .

وقال الطماوى "فى ظل تمسك وزارة العدل بصياغة النص كما ورد ،بأن الجميع يقدر المستشار عمر مروان وزير العدل ،ولذلك ادعوه إلى مراجعة صياغة هذا النص ،وكذلك نقدر حجم المجهودات التى يقدمها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ،ولكن اذا كانت صياغة نص تشكيل المحاكم الاستثنائية تم على رؤية المستشارين بمجلس الوزراء ،فعليهم أن يراجعوا أنفسهم وعاود قائلا :مجلس النواب لن يمرر بعد الآن أى مادة بها شبهة عدم الدستورية .مضيفا انا خريج كلية حقوق عين شمس وتعلممت على يد الدكتور على عبد العال استاذ القانون الدستورى قائلا خريج حقوق ايه الذى اعد نص هذه الفقرة.

ووايد النائب الدكتور خالد حنفى راى الطماوى قائلا وكذلك النائب جمال الشريف الذى اكد اننا لسنا فى حاجة الى تعديل تلك المادة وتشكيل هذه المحكمة لافتا الى ان قانون الطوارىء.

وقال النائب محمدمدينة لدينا قاعدة ان الضروريات تبيح المحظورات ولكن الضرورة تقدر بقدرها مضيفا لا يجب ان نهدر ضمانة من الضمانات التى حددها الدستور والذى يفرق بين القضاء العسكرى والعادى.

فيما ايد عدد من النواب تعديل المادة ومنهم النائب مصطفى بكرى والنائب سعيد العبودى والنائبة شادية خضير.