شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للنائب أيمن أبو العلا بشأن خطورة أدوية المناعة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تداول العديد من أدوية المناعة والترويج بشأن دورها فى مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بالمخالفة لإرشادات وتعليمات الطبيب.

وقال أبو العلا، إنه فى الوقت الذي تكشف الشدائد الرجال، فإنها بطبيعة الحال يكون لها دور فى خلع النقاب من أعلي وجوه المستغلين والمنتفعين لهذه الشدائد والأزمات، وهو الأمر الذي تشهده أزمة كورونا بالمجتمع المصري، حيث جهود صادقة ومخلصة من الدولة المصرية فى التعاطي بشأنها للخروج بأقل التداعيات والسلبيات، بينما العديد من المساعي والتحركات من جانب آخرين لترويج بعض المنتجات الطبيبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مرفقة بآكاذيب متعلقة بدورها فى مواجهة فيروس كورونا.

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وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن أدوية المناعة وزيادتها ورفعها من هذه المنتجات الطبية التى يسعي البعض لاستغلالها والترويج بشأنها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ومن ثم إقبال بعض المواطنين عليها لشرائها، رغم عدم اعتمادها طبيا من الجهات المعنية كعلاج أو وقاية من الفيروس، ورغم خطورة تناولها علي صحة الإنسان دون اعتماد طبي، وما قد يترتب علي ذلك من اعتلال صحة الإنسان بل وفاته في بعض الأحيان، حيث الدواء بوجه عام مفيد وضار في ذات الوقت وأي منتج طبي يتم صرفه للتناول لابد أن يكون من خلال طبيب خاصة فى مثل الأزمة التى تعصف بالعالم بشأن كورونا وعدم وجود علاج رسمي بشأنها حتي الآن.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أنه بكل تأكيد مثل هذه التحركات نوع من الغش والخداع والتحايل لكسب المال بإلباس أمر على أدوية مظهرا يخالف حقيقة ما هي عليه، ومن ثم الحاجة لتطبيق قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية رقم 206 لعام 2017، وهو ما سيمثل علي أرض الواقع ضرورة مهمة لمواجهة تجارة مثل هذه الإعلانات وما تشملها من وهم لأدوية أخري مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين دون تنظيم لها.