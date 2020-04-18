رجائى عطية يناشد رئاسة الجمهورية بإعفاء شباب المحامين من الضرائب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل رجائى عطية نقيب المحامين، خطابا إلى رئاسة الجمهورية، مناشدا فيه بإصدار توجيهاته إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام. وجاء نص الخطاب الذى أرسله نقيب المحامين لرئاسة الجمهورية. سيادة الرئيس رئيس الجمهورية Advertisements تحية طيبة وبعد أتقدم لسيادتكم برجاء – أن تتفضلوا بإصدار توجيهاتكم إلى الجهات المختصة بإعفاء المحامين لاسيما الشباب منهم من الضرائب هذا العام، نظرا لظروف جائحة كرورنا وتوقف أعمالهم توقفا تاما، في الوقت الذي لا تسمح إمكانيات النقابة بمعاونتهم إزاء مشاق الحياة وضغط الظروف، كما لا يتمتعون بأي دعم مالي من الدولة. أملي كبير فى استجابة سيادتكم لملتمسى.

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