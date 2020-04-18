الدولي المغربي امين حارث يكشف عن الفريق المغربي الذي يحلم بحمل قميصه

كشف الدولي المغربي أمين حارث، لاعب نادي شالكه الألماني، أنه يحلم باللعب في صفوف نادي الوداد الرياضي قبل نهاية مشواره الكروي.

وأكد أمين حارث، عبر فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، أنه عندنا كان صغيرا اخبر عائلته، بأن حلمه منذ الطاولة هو اللعب في صفوف نادي الوداد الرياضي.

وأوضح الدولي المغربي، أنه يحلم باللعب على الأقل لموسم واحد في صفوف الوداد، متمنيا تحقيق حلمه قبل إعلان اعتزاله لعب كرة القدم.

ويلعب الدولي المغربي، أمين حارث، 23 سنة، في صفوف نادي شالك 04، ويقدم مستويات جيدة بالدوري الألماني.