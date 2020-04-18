إسبانيا تتجاوز 20 ألف وفاة بفيروس كورونا وتسجل 565 حالة إضافية

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن تسجيل 565 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى20 ألف و43 حالة منذ بدأ الأزمة ما يمثل انخفاضا طفيفا عن 585 وفاة سجلت الجمعة.

كما الوزارة عن 3658 حالة إصابة جديدة ليترفع العدد الإجمالي منذ بداية الأزمة إلى 190 ألف، منها 96 ألف حالة لازالت نشطة أزيد من 7 آلاف منها حالتها حرجة فيما تم شفاء 74 ألف حالة.

وعلى المستوى الدولي، بلغ إجمالي عدد الوفيات 154 ألف و827 حالة فيما بلغ عدد المتعافين 581 و161 حالة.

ولازالت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة البلدان لاأكثر تضررا من الوباء بتسجيلها 37 ألف وفاة جراء الإصابة بالفيروس، تليها إيطاليا ب22 ألف و745 حالة، ثم إسبانيا، ثم فرنسا ب18 ألف و681، ثم بريطانيا بـ14 و576 حالة.