القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص يبلغ من العمر 40 عامًا، جرّاء إطلاق نار عليه في فندق بشارع اليركون في مدينة تل أبيب، اليوم، السبت.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها اعتقلت شخصين عند وصولها إلى مكان الجريمة، للاشتباه بقيامهما بإطلاق النار.
ولا زالت خلفيّة الجريمة مجهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تل أبيب: مقتل شخص بإطلاق نار في فندق واعتقال شخصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.