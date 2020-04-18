تل أبيب: مقتل شخص بإطلاق نار في فندق واعتقال شخصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص يبلغ من العمر 40 عامًا، جرّاء إطلاق نار عليه في فندق بشارع اليركون في مدينة تل أبيب، اليوم، السبت.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها اعتقلت شخصين عند وصولها إلى مكان الجريمة، للاشتباه بقيامهما بإطلاق النار.

ولا زالت خلفيّة الجريمة مجهولة.