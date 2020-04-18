"الفلك الدولي": معظم الدول الإسلامية تتحرى هلال رمضان الخميس

السبت 18 أبريل 2020

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك الخميس المقبل.



وأوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز في بيان، السبت، أن هناك دولاً قليلة بدأت شهر شعبان الأربعاء 25 مارس/آذار، وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان الأربعاء 22 أبريل/نيسان ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

وقال: "بما أن شهر شعبان بدأ الخميس 26 مارس/آذار في معظم الدول الإسلامية فعليه.. بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال الأربعاء، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء".

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وأضاف: "وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 أبريل/نيسان الجاري".

أما الدول الأخرى، فإن رؤية الهلال الخميس غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وبصعوبة بالغة من أجزاء من السودان وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين، كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة.

ويتوقع أن يكون الجمعة 24 أبريل/نيسان بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية لوجود إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي، الخميس.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو الدول الواقعة في وسط وشرق العالم الإسلامي والتي لن تتمكن الخميس من رؤية الهلال حتى باستخدام التلسكوب فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك السبت 25 أبريل/نيسان.