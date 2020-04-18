ترتيب وضع القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في سقطرى.. أسماء

السبت 18 أبريل 2020

صدر اليوم السبت، قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رقم (15)، لعام 2020، بشأن ترتيب وضع القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى، قضت مادته الأولى بتعيين الأخ رافت علي إبراهيم التقلي، رئيساً للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى، وتعيين الأخ ناظم مبارك علي قبلان، نائبا أولاً لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، ومحمد حديد محمد عثمان، نائبا ثانياً لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى.



كما تضمنت المادة الأولى للقرار تعيين الأخ علي حمودي سونيهن، رئيسا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حديبو.

وقضت المادة الثانية من القرار بأن يباشر كل منهم مهامه من تاريخ صدور هذا القرار ويلغى أي تعيين سابق يخالف أحكامه، وينشر في الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

فيما يلي نص القرار:

قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رقم (15)، لعام 2020، بشأن ترتيب وضع القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى.

- بعد الاطلاع على (إعلان عدن التاريخي) الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 مايو 2017م الموافق:8/8/1438هـ.

- والقرار رقم (2) لعام 2017م، بشأن النظام الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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- والقرار رقم (11) لعام 2017م، بشأن اللائحة الداخلية للقيادات المحلية في المحافظات والمديريات.

- ولما تقتضيه مصلحة الجنوب العليا، تقرر:

مادة (1): يُعيّن الآتي أسمائهم، لشغل المهام المحددة قرين كل منهم:

1- الأخ رافت علي إبراهيم التقلي، رئيساً للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى.

2- الأخ ناظم مبارك علي قبلان، نائبا أولاً لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى.

3- محمد حديد محمد عثمان، نائباً ثانياً لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى.

4- الأخ علي حمودي سونيهن، رئيسا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية حديبو.

مادة (2): يباشر كل منهم مهامه من تاريخ صدور هذا القرار، ويلغى أي تعيين سابق يخالف أحكامه، وينشر في الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي