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4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 أبريل 2020

أعلنت روسيا اليوم تسجيل4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية وهو أعلى رقم يسجل منذ بدء تفشي الوباء في البلاد في يوم واحد.

 

و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إن إجمالي عدد الإصابات في عموم روسيا بلغ 36793  حالة إضافة إلى 313  حالة وفاة.. بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين 3057  شخصا في حين غادر 467 شخصا المستشفيات يوم أمس.

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و سجلت روسيا ارتفاعا متواليا في الأيام الأخيرة في عدد المصابين الذي ارتفع اليوم بواقع 716 إصابة مقارنة باليوم السابق عليه.

 

و تعتبر العاصمة موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث تم تسجيل 2649 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية فيما تم تسجيل 428 إصابة في ضواحيها

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