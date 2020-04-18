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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر إحصائية لعدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
ارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد إلى 2.250.000 مصاب حول العالم، حسب رصد قامت به وكالة الأنباء الفرنسية، نصفهم في أوروبا.
وأحصيت2,251,695 إصابة على الأقل، بينها 154188 وفاة، وسجّلت بشكل خاص في أوروبا القارة الأكثر تأثراً بالوباء، إذ سجّلت فيها 1,115,555 إصابة و97985 وفاة، وأيضاً في الولايات المتحدة (706779 إصابة بينها 37079 وفاة) حيث يتفشى الوباء بشكل سريع.
ولا يعكس هذا التعداد الأرقام الفعلية للمصابين بالفيروس في العالم، نظراً إلى امتناع عدد كبير من الدول عن إجراء فحوص طبية لمن لا يعانون من أعراض خطرة
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