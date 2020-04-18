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ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 5008

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات في قطر إلى 5008 والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، السبت، تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 حالات.

 

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وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد ارتفع إلى 8 حالات، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. 

 

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 64 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 510.

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