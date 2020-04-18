ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 5008

السبت 18 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، السبت، تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع الإجمالي إلى 5008 حالات.



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وأضافت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد ارتفع إلى 8 حالات، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 64 حالة شفاء من المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 510.