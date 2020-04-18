اخبار العالم

سقوط صاروخين قرب الشركة الصينية في بغداد

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاروخين قرب الشركة الصينية في بغداد والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020

أعلنت وحدة الإعلام الأمني العراقي، السبت، سقوط صاروخي كاتيوشا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان بالعاصمة بغداد.

 

وقالت الوحدة، في بيان، إن صاروخين نوع كاتيوشا سقطا بالقرب من الشركة الصينية في منطقة النهروان ضمن قطاع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية.

 

Advertisements

وأضاف البيان أن سقوط الصاروخين لم يسفر عنه خسائر.

 

والأربعاء 11 مارس/آذار الماضي، أعلن الجيش العراقي استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد بـ10 صواريخ كاتيوشا، دون ورود تقارير عن سقوط خسائر.

 

 

وسقطت الصواريخ الـ10 على قاعدة التاجي التي تؤوي جنوداً أمريكيين، في هجوم هو الثاني والعشرون من نوعه، الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية بالعراق، منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخين قرب الشركة الصينية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا