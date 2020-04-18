- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الجلسات القضائية في دبي ابتداء من الغد والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
قررت محاكم دبي استئناف الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها عن بُعد، اعتبارا من يوم غد الاحد، على اختلاف درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، مؤكدة ان ها الاجراء يشكل خطوة واسعة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي، وتتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة خلال فترة قصيرة.
و تتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية، و تسمح لكل شخص بالدخول إلى قاعة المحاكمة.
وفعلت المحاكم جلسات الاتصال المرئي والإعلان عن القاعات الإلكترونية التي تمكن أفراد الجمهور من أي مكان بالدخول إلى قاعة المحاكمة الافتراضية والاطلاع على ما يجري فيها كما لو كانوا حضورا في قاعة المحاكمة العادية.
وأوضحت المحاكم في بيان صحافي، أن القرار يأتي تماشيا مع الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وتجاوبا مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية إلى درجة وباء وحفاظا على سلامة مجتمعنا.
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الجلسات القضائية في دبي ابتداء من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.