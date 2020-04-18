شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مسؤول بعدن يوضح نسبة التجهيزات بمحجر الأمل بالبريقة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 كشف مسؤول لمكتب الصحة في عدن، عن نسبة التجهيزات بمحجر الأمل بالبريقة.

Advertisements وأكد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، استكمال 70 بالمائة من تجهيزات محجر الامل لمجابهة فيروس كورونا المستجد بمديرية البريقة بدعم من منظمة الصحة العالمية. وأوضح خدابخش، بانه يجري العمل حالياً علی تجهيز عشرة مراكز للوبائيات في عموم مديريات عدن بالاضافة الی مستشفى الجمهورية ومستشفى الصداقة لتقديم الخدمات الصحية والتشخيصية للمواطنيين والتاكد من حالات الحميات بشكل عام

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