- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان تخضع 700 بحار للحجر الصحي بعد تفشي كورونا والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
قالت حكومة تايوان اليوم السبت إنها ستخضع 700 من أفراد البحرية للحجر الصحي بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بين بحارة كانوا في بعثة نوايا حسنة لدولة بالاو في المحيط الهادي.
وقال وزير الصحة تشين شيه تشونج للصحفيين إن ثلاث سفن تابعة للبحرية التايوانية زارت بالاو، وهي من 15 دولة فقط لا تزال تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، في منتصف مارس، وعادت إلى تايوان بعد شهر.
وأضاف أن المصابين الثلاثة كانوا في نفس المنطقة على متن نفس السفينة لكن تم استدعاء بحارة السفن الثلاث، وعددهم 700، وسيخضعون للحجر الصحي.
وهذه أول حالات إصابة بكورونا في جيش تايوان. وتجري البحرية عملية تعقيم مكثف للسفن المعنية.
وسجلت تايوان 398 إصابة بالفيروس وست وفيات وهو عدد أقل بكثير مقارنة بالعديد من جيرانها ويعود الفضل في ذلك إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها في المراحل المبكرة من التفشي لاحتواء المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر تايوان تخضع 700 بحار للحجر الصحي بعد تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.