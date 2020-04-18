شكرا لقرائتكم خبر عن 106 حالات إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 2670 حالة مصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 137 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين. وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 298 شخصاً.

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