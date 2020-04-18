شكرا لقرائتكم خبر عن السودان .. 30 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن 27 حالة كان تسجيلها فى ولاية الخرطوم وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين، مضيفة أن الحالات الثلاث الأخرى من ولايتى النيل الأبيض والجزيرة.
وأشارت الى تفاوت طرق انتشار المرض ما بين المخالطة و القدوم من دول خارج السودان و لم تثبت المخالطة أو السفر لعدد من الحالات .
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