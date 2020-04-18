شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا ) عن اللجنة الصحية الوطنية قولها في تقرير يومي إن الحالات العشر الأخرى أصيبت محلياً، مشيرةً إلى أنه تم الإبلاغ عن سبع حالات في إقليم هيلونججيانج، واثنتين في إقليم قوانجدونج وواحدة في إقليم سيتشوان.
ولم يتم تسجيل حالات وفاة أمس في البر الرئيسي، فيما أفادت اللجنة بأن 50 مريضاً خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم.
في حين انخفض عدد الحالات الخطيرة بمقدار أربع حالات إلى 85، وحتى يوم الجمعة، سجل البر الرئيسي للصين إجمالي 1566 حالة وافدة، من بينها 709 حالات خرجت من المستشفيات بعد شفائها و 857 حالة تتلقى العلاج حالياً منها 47 في حالة خطيرة.
وأضافت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة بين الحالات الوافدة.
وقالت اللجنة إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي بلغ 82719 حتى يوم الجمعة، منها 1058 مريضاً ما زالوا يتلقون العلاج، و77029 شخصاً خرجوا من المستشفى بعد شفائهم و 4632 شخصاً توفوا بسبب المرض.
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