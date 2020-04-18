شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 111 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت سلطنة عمان اليوم 111 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1180 حالة. وأفادت وزارة الصحة العمانية بأن 33 من الحالات المسجلة لمواطنين عمانيين، و78 لغير العمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات، مشيرة إلى أن 176 حالة تماثلت للشفاء.

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