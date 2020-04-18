وزير: جيش إيران يحصل على طائرات مسيرة مداها 1500 كيلومتر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي للتلفزيون الرسمي يوم السبت إن القوات المسلحة الإيرانية حصلت على ثلاث طائرات مسيرة حاملة للقنابل مداها 1500 كيلومتر. وخلال مراسم تسليم الطائرات التي نقلها التلفزيون من طهران، صرح الوزير بأن الطائرات المسيرة يمكنها مراقبة ”تحركات العدو من مسافة بعيدة“. وأضاف أن الطائرات مجهزة بقنابل وصواريخ ويمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 13716 مترا. ولم يذكر اسم الطائرات الجديدة. Advertisements وقال إن الطائرات من تصنيع قطاع الصناعات العسكرية الإيراني بمشاركة جامعات محلية. والطائرات المسيرة عنصر مهم في مراقبة الحدود الإيرانية لا سيما في مياه الخليج وحول مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط في العالم.

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