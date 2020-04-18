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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتائج سارة لاختبار دواء يعالج كورونا في شيكاغو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال مدير مركز الحسين للسرطان الأردني عاصم منصور إن معلومات إيجابية من شيكاغو الأمريكية بخصوص اختبار دواء "Remdesivir" على مرضى بفيروس كورونا، وفقا للبيان.
وأضاف منصور في تغريدة عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه: " تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن 123 مريض من أصل 125 خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في الدراسة نفسها لكن النتائج الأولية مبشرة" بحسب روسيا اليوم.
وأظهرت دراسة أمريكية نشرها أمس الجمعة المعهد الوطني للأمراض المعدية أن العقار التجريبي المضاد للفيروسات "Remdesivir" يبطئ تطور فيروس كورونا لدى القرود.
و تبدو النتائج الأولية للدراسة واعدة حيث تم تحسن 123 مريض من أصل 125 خضعوا للتجربة السريرية، بانتظار بقية النتائج من المراكز الأخرى التي تشارك في نفس الدراسة لكن النتائج الأولية مبشرة.
حيث تم إجراء الاختبار على مجموعتين مكونتين من 6 قرود، تم تلقيحهم جميعا بفيروس السارس، المسؤول عن مرض Covid-19.
وتلقت إحدى المجموعات العلاج الذي طوره المختبر الأمريكي "Gilead Sciences"، فيما لم تتلق المجموعة الأخرى أي علاج للتمكن من المقارنة.
وقال المعهد في بيان له إنه بعد 12 ساعة من حقن الفيروس في القرود، تلقت المجموعة التي سيتم علاجها جرعة من "remdesivir" بشكل يومي لمدة 6 أيام.
وحرص العلماء على إعطاء العلاج للقرود قبل أن يتشعب الفيروس في الرئتين، ولاحظوا بعد انتهاء المدة المحددة تحسنا في حالة 5 قرود، بينما واجه القرد السادس صعوبات خفيفة في التنفس.
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