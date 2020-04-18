الأعلى للجامعات المصرية: تأجيل امتحانات التيرم الثانى لطلاب الفرق النهائية بجميع الكليات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 قرر المجلس الأعلى للجامعات المصرية، أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات تؤجل الإمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة، ويعهد للجامعات وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع مراعاة منح الطلاب فترة زمنية ملائمة قبل إجراء الاختبارات.

Advertisements وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتذليل اية عقبات تواجه هؤلاء الطلاب نتيجة تأخر موعد تخرجهم. وكان عقد المجلس اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699) وكان علي رأس الموضوعات التى ناقشها ما يتعلق بالخطط المستقبلية لنظام الدراسة والإمتحانات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 في إطار تطورات الوضع العالمي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

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