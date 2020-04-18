السعودية تدعو إلى تحري هلال رمضان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك،مساء الخميس المقبل .



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وقالت المحكمة في بيان نشرته وسائل الإعلام السعودية : " الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فنظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 131 هـ، وتاريخ 1 / 8 / 1441 هـ، من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441هـ، رغم ترائيه، فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار لمحكمة العليا المنوه عنه".

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.