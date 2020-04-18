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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 3 في تحطم طائرة خفيفة بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أسفر تحطم طائرة خفيفة خاصة في إقليم خاباروفسك، في أقصى شرق روسيا، عن مصرع 3 أشخاص.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن متحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، قوله، السبت، إن "طائرة خفيفة تحمل علامة تجارية (إل 4) سقطت أثناء تنفيذها رحلة تدريبية على بعد 30 كيلومترا من مدينة خاباروفسك".
وأضاف المتحدث: "وفق المعلومات الأولية، قضى في الحادث 3 أشخاص كانوا على متن الطائرة".
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