الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 5031

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

طهران - الخليج 365

تتصاعد أعداد الوفيات والمصابين جراء فيروس كورونا المستجد في إيران.



حيث، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران زادت 73 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل إلى 5031.

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وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة اليومية هي أحد أقل المعدلات في الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت أن العدد الإجمالي للمصابين بمرض "كوفيد-19" الناتج عن كورونا ارتفع إلى 80868 حالة.

كان تقرير برلماني قد أفاد الأسبوع الماضي بأن وفيات كورونا في إيران قد تكون أكثر بقرابة الضعف من العدد الذي أعلنته وزارة الصحة فيما قد يكون عدد الإصابات ما بين ثمانية وعشرة أمثال العدد الرسمي.

وإيران هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في منطقة الشرق الأوسط.