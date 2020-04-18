شكرا لقرائتكم بعد فيديو قطع الرؤوس.. "النصرة" تعتذر لتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بمنشور حصري باللغة التركية، قدمت "هيئة تحرير الشام" (النصرة سابقاً) اعتذاراً لتركيا، بعد أن انتشر فيديو لعدد من عناصرها يسخرون من قوات تركية في ريف إدلب، ويهددون بقطع رؤوسهم.

ونشرت شبكة "إباء" التابعة للهيئة الاعتذار على موقعها قبل يومين، مؤكدة أن مقاتلي الهيئة في خندق واحد مع الجيش التركي.

كما أعلنت أن أفعال هؤلاء العناصر مرفوضة تماماً، واعدة بالبحث عنهم ومحاسبتهم.

إلى ذلك، شددت على أن "الجيش التركي شريك في حرب الثورة السورية ضد النظام السوري وحلفائه، وأنهم حاربوا في خندق واحد مع عناصره، باذلين دماءهم دفاعًا عن الأراضي المحررة"، بحسب ما جاء في البيان.

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أتى هذا الاعتذار بعد انتشار فيديو لعناصر من الهيئة في إحدى المناطق بريف إدلب، يودعون عناصر من الجيش التركي المنسحب منها على ما يبدو إلى نقاط أخرى في المحافظة السورية القريبة من الحدود التركية، متوعدين بقطع رؤوسهم وتعليقها.

يذكر أن محافظة إدلب شمال سوريا كانت خضعت لاتفاق مؤخراً بين روسيا وتركيا، تضمن عدة بنود لوقف النار، من بينها تسيير دوريات مشتركة، إلا أن الاتفاق لم يرق لهيئة الشام "المتحالفة" ضمنا مع تركيا، إذ تغض الأخيرة النظر عن نهج تلك الفصائل المتطرفة، وكانت ماطلت مراراً في السابق في إخراجها من إدلب، رغم الإلحاح الروسي.

اعتذار هيئة تحرير الشام لتركيا

كما يشار إلى أن موسكو وأنقرة سيّرتا يوم الأربعاء الماضي، رابع دورية مشتركة في إدلب، بحسب ما أكد مركز المصالحة الروسي الخاص في سوريا.

وغطت الدورية طريق إم4 السريع الذي يربط بين مدينتي حلب واللاذقية، وهي جزء من جهود البلدين الرامية لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.