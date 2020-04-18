شهد الساحل السوري وقوع هزتين أرضيتين وصفت شدتهما بالخفيفة في ​الساعات​ القليلة الماضي. ووقعت الأولى بعد ​الساعة​ 12 منتصف الليل والثانية 5 فجرا. وشهدت محافظة ​اللاذقية​ السورية ومناطق أخرى في الساحل السوري مؤخرا، أكثر من 10 هزات أرضية متتالية خلال يوم واحد، وهزات لاحقة في عدة أيام متتالية تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزتان أرضيتان خفيفتان ضربتا الساحل السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.