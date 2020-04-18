طقس يوم غد غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدل الحرارة ومستقر نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى دافئ، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ويتوقع تساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة أحياناً في المناطق الداخلية والجبلية مساءً كما يتكون ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الأحد: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل كما تنشط الرياح أحياناً.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض طقيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.